Pioli: «Nella prossima stagione voglio essere un allenatore felice con giocatori felici di lavorare insieme»

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.

«Voglio essere un allenatore felice con giocatori felici di lavorare insieme e di vestire una maglia così prestigiosa come la nostra. Vorrei questo nella prossima stagione. L’entusiasmo c’è, così come l’emozione, come è giusto che sia all’inizio di una stagione importante. Basta vedere i sorrisi e la voglia di allenarsi dei calciatori, che si sono abbracciati al rientro dalle vacanze. Ho trovato le stesse sensazioni ed emozioni, stiamo approcciando la nuova annata con dei cambiamenti. Vedo tutti motivati».

Quest’anno l’obiettivo è tornare a vincere, ha detto Pioli:

«Credo che sia molto difficile e molto bello vincere uno scudetto, vincere la Champions sarebbe bellissimo, ma serve più fortuna, a differenza del campionato dove è più che altro merito».

In questo mercato il Milan ha attuato una rivoluzione in molte zone del campo. Pioli:

«A centrocampo cercavamo nuovi giocatori e nuove caratteristiche, Loftus-Cheek e Reijnders ci completano, con gli altri vogliamo gestire la palla ed essere una squadra più offensiva e dominante. Vorrei giocatori che fanno scelte giuste al momento giusto. Cosa che non sempre ci è riuscito».

Che effetto fa il Milan senza Maldini e Massara? Pioli:

«Il club ha deciso di cambiare pagina ma non si dimentica. Sappiamo quello che abbiamo fatto insieme e il percorso che abbiamo intrapreso per arrivare a certi livelli. Sono stati presenti e importanti nel nostro discorso. Adesso ci sono altre persone con cui mi relaziono ma c’è sempre grande volontà di fare le cose nel migliore dei modi».

