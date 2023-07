Osimhen, nelle prossime ore l’agente a Dimaro per trattare col Napoli (CorSport)

C’è ancora distanza tra le parti, ma non ci sono guerre in atto. A pesare sarà anche il faccia a faccia tra il nigeriano e Garcia

Il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli non si è ancora sbloccato. Oggi il nigeriano arriverà a Dimaro per ricongiungersi con il resto della squadra. Nei prossimi giorni in Trentino arriverà anche il suo agente, per continuare il dialogo con il club di De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive:

“Il Napoli e il suo manager, Roberto Calenda, nel frattempo trattano. Da un po’. Ma la questione non si è ancora sbloccata: non c’è accordo tra le parti, non è un segreto per nessuno, ma neanche polemica. Non ci sono guerre in atto, però distanza sì: sull’ingaggio, sulle proporzioni con la valutazione del suo cartellino individuata da De Laurentiis in 200 milioni (il famoso duecentino, per citarlo), sull’eventuale valore dell’eventuale clausola rescissoria. Osi, comunque, arriverà oggi. E se le cose si metteranno in un certo modo, ovviamente, non è escluso che nei prossimi giorni possa scalare le Dolomiti anche Calenda”.

Tanto potrebbe farlo il colloquio di Osimhen con Garcia. Il quotidiano sportivo continua:

“Tanto, tantissimo farà il colloquio e anzi la chiacchierata tra un nuovo maestro e un allievo, un allenatore e un giocatore: Rudi e Osi, faccia a faccia. Al più presto, magari già oggi. Garcia ha avuto un’idea e l’ha trasmessa, ma il valore di un dialogo occhi negli occhi non ha prezzo”.

