Osimhen, mai un mal di pancia o un gesto polemico: a Napoli sta bene ed è felice (Gazzetta)

Gli piace il ruolo di capopopolo e sentire l’amore sconfinato dei tifosi. In settimana è previsto l’incontro tra l’agente e De Laurentiis

L’accordo tra Victor Osimhen e il Napoli è vicino. In settimana a Castel di Sangro è atteso il suo agente, Roberto Calenda, per un nuovo incontro con il presidente De Laurentiis, probabilmente quello decisivo. Poi arriverà l’annuncio. La Gazzetta dello Sport scrive dell’atteggiamento tenuto durante la trattativa da Osimhen: mai un lamento o un gesto che avrebbe potuto aprire al desiderio di cambiare aria. Al Napoli sta bene, ha detto no al corteggiamento delle big d’Europa, ha voluto restare nella squadra con cui ha vinto lo scudetto.

“La faccia è sempre la stessa, sorridente negli allenamenti, agguerrita durante le partite”.

“Osimhen viene da una stagione straordinaria, con 31 gol in 39 presenze totali. Numeri impressionanti che ovviamente hanno fatto molto rumore in giro per l’Europa. I top club si sono informati, hanno cercato di capire se ci fosse la possibilità di mettere le mani sul centravanti nigeriano”.

“Osimhen a Napoli sta bene, è felice, e ieri ha bagnato con i gol anche la prima da titolare della stagione. Gli piace il ruolo di capopopolo, gli piace sentire l’amore sconfinato che i tifosi nutrono nei suoi confronti. E gli piace l’idea di essere diventato un nuovo supereroe agli occhi dei bambini, con la sua mascherina che è diventata un simbolo d’identità. Le sirene di mercato non hanno distratto Osimhen, non gli hanno cambiato atteggiamento e umore. Nessun mal di pancia, nessun gesto polemico che potesse aprire al desiderio di cambiare aria. Psg e Manchester United hanno lanciato più volte segnali, pronte a riempirlo di soldi. Victor ha fatto decidere al Napoli, che ovviamente non intende fare a meno di lui. Così con il club ha cominciato a parlare di rinnovo, per adeguare l’ingaggio sui livelli dei top player e magari inserire una clausola rescissoria che in futuro possa permettere a lui e al Napoli di salutarsi senza code polemiche, ma con un grazie sincero”.

