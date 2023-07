Napoli, accordo con l’ala destra Tetê: potrebbe arrivare gratis (calciomercato.it)

Secondo calciomercato.it: “Ha dato l’ok per il trasferimento al Napoli. Grazie al regolamento Fifa potrebbe arrivare in azzurro gratis”.

Il Napoli avrebbe trovato l’accordo per Tetê dello Shakhtar, la squadra ucraina che negli ultimi ha fornito ai club europei numerosi talenti. Il brasiliano è un’ala. Così scrive calciomercato.it:

“Nelle scorse ore è stato offerto un contratto triennale a Tetê. Reduce dall’esperienza in prestito al Leicester, il 23enne mancino ha già dato il gradimento al trasferimento in Campania, che può avvenire a titolo gratuito dopo il ritorno allo Shakhtar. In scadenza a dicembre 2023, l’ex Lione poteva liberarsi gratis sfruttando la proroga della legge della Fifa che consente ai calciatori stranieri tesserati in Ucraina di svincolarsi. Come già successo per Manor Salomon al Tottenham”.

