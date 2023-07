Lukaku ha perso la faccia, lui e il suo spericolato procuratore hanno passato il segno (CorSera)

Il suo tradimento rinfocola le polemiche tra Inter e Juve e mostra la faccia brutta del mercato. I tifosi andrebbero rispettati di più

Lukaku ha perso la faccia e il suo legale è il prototipo perfetto degli agenti moderni, che non guardano in faccia a nessuno. Un verdetto firmato da Alessandro Bocci, sul Corriere della Sera. Lukaku si era già mostrato volubile, in passato, lo ha fatto di nuovo. E i tifosi ci rimettono più di tutti.

Il quotidiano scrive:

“Lo aveva già fatto e allora perché stupirsi: il volubile Lukaku, con lo scudetto cucito sul petto, aveva giurato eterno amore all’Inter quando decise di saltare su un aereo per Londra e tornare al Chelsea. Adesso la storia si ripete e, se possibile, è persino più clamorosa. Romelu sembrava pronto a tutto pur di rimanere a Milano, un patto di ferro che si è rivelato di argilla. Un tradimento che rinfocolerà le polemiche tra Inter e Juventus e ci mostra la faccia brutta del mercato. Gli intrighi sono il sale delle trattative e i colpi di scena sono scariche di adrenalina che accendono la fantasia. Lukaku e il suo spericolato procuratore hanno però passato il segno”.

Il belga può anche avercela con Inzaghi per il fatto di averlo messo in panchina, ma “bastava solo comportarsi in maniera più lineare, senza fare promesse al vento”.

“in questa vicenda, al di là di come andrà a finire, il belga ha perso la faccia. E l’avvocato Ledure, che lo rappresenta, è il perfetto identikit dell’ultima generazione di procuratori, che non guarda in faccia nessuno, ha più di una parola e pensa solo a strappare un ingaggio migliore per il proprio assistito costi quel che costi”.

A rimetterci, sono i tifosi.

“Il calcio è una materia scivolosa in cui i soldi annacquano i sentimenti. Nel mezzo ci stanno i tifosi, che pagano il biglietto e andrebbero rispettati di più”.

Il quotidiano dedica anche un altro pezzo al belga, lo firma Monica Colombo. Racconta che ieri il belga “ha dovuto chiudere i commenti sui social dopo la pioggia di insulti dei tifosi interisti nei suoi confronti“. Ha reso tutti furiosi, dall’Inter al Chelsea ai tifosi.

