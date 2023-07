Juventus, sondaggio esplorativo per Donnarumma (Pedullà)

Una “pazza idea”, i cui esiti sono da valutare. Molto dipenderà dal futuro di Szczesny. La Juve andò già vicino a Donnarumma due estati fa

Alfredo Pedullà scrive di un sondaggio della Juventus per il portiere del Psg, Gigio Donnarumma. Un sondaggio esplorativo, per capire che margini ci sarebbero per l’affare. Una “pazza idea”, che però potrebbe avere degli sviluppi. Molto dipende anche dal futuro di Szczesny.

#Juve, pazza idea #Donnarumma. Per ora un sondaggio esplorativo, per capire e senza correre, ma con eventuali sviluppi da seguire — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 31, 2023

“Nelle ultime ore c’è stato un sondaggio della Juventus, lo stesso club che era andato a un passo da Gigio (con Paratici al timone) prima che – due estati fa – facesse irruzione il Psg. Per ora lo cataloghiamo così: sondaggio, pazza idea, il resto è da scrivere, quindi viaggiamo con cautela. Da cosa dipende? Chiaramente dal futuro di Szczesny, che ancora due anni di contratto: il polacco è stato accostato al Bayern, ma potrebbe essere un’idea dello stesso Psg se il club francese decidesse di aprire. Ricordiamo sempre che tra Juve e Psg possono esserci dialoghi per Vlahovic (aspettiamo prima che si risolva la vicenda Kane con il Bayern all’assalto in queste ore…) dopo che il serbo aveva raggiunto un’intesa sull’ingaggio, come svelato diverse settimane fa. Intanto, Donnarumma va archiviato come una pazza idea Juve, il resto eventualmente lo vedremo”.

