Inter, ultras in sede contro Cuadrado: il club promette di organizzare un incontro con il colombiano (Gazzetta)

I tifosi dell’Inter non vogliono Cuadrado, che ha chiuso un accordo con il club nerazzurro per un anno, come riportato oggi dai quotidiani. Il suo passato con la Juventus non lo dimenticherà mai nessuno. In più occasioni Cuadrado ha attirato l’antipatia degli interisti. E poi è ancora vivo il ricordo della Coppa Italia, con la lite di Cuadrado con Lukaku e Handanovic e la rissa sul finale della partita. Gli ultras dell’Inter proprio non digeriscono l’accordo di mercato stipulato dal club, tanto che oggi si sono recati nella sede dell’Inter per protestare. L’Inter ha dovuto promettere loro di organizzare un incontro con Cuadrado prima dell’inizio del campionato, per chiarire le rispettive posizioni. Solo così gli ultras hanno abbandonato la sede del club. La Gazzetta scrive:

“Cuadrado all’Inter? No, anzi sì. Circa cento tifosi erano pronti ad alzare la voce, per manifestare ai dirigenti nerazzurri il malcontento per l’arrivo del colombiano. Alla fine, però, hanno deciso di dare fiducia alla società, che ha garantito agli esponenti della Curva Nord la possibilità di confrontarsi nel precampionato con il giocatore”.

Nel pomeriggio circa 100 tifosi si sono radunati all’esterno della sede dell’Inter, spiega la rosea.

“Questo pomeriggio, alle 18, un centinaio di supporters nerazzurri si è radunato davanti alla sede di Via della Liberazione: avevano portato uno striscione ed erano pronti per protestare. Il pensiero comune era ben definito: “Noi Cuadrado non lo vogliamo”. La manifestazione del dissenso, tuttavia, non è mai cominciata. All’esterno della sede, alcuni esponenti della Curva hanno avuto un confronto con lo Slo dell’Inter, ovvero il dirigente delegato alla cura del rapporto con i tifosi. In qualità di rappresentante della società, quest’ultimo ha spiegato le ragioni che hanno portato Marotta e Ausilio a intavolare la trattativa che porta Cuadrado in nerazzurro, garantendo ai tifosi la possibilità di parlare con il giocatore prima dell’inizio della stagione. Terminato il confronto con lo Slo, i tifosi hanno avuto un breve meeting, radunati in cerchio davanti alla sede. In pochi secondi hanno deciso di accettare la proposta della società e di non esporre lo striscione, dando di fatto il via libera all’arrivo di Cuadrado in nerazzurro”.