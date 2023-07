Il Napoli vuole Faraoni del Verona come vice Di Lorenzo (CorMez)

L’ipotesi è quella del prestito con diritto di riscatto. Fu lui, nel 2021, a segnare la rete del pareggio che mandò il Napoli al quinto posto, fuori dalla Champions

Il Napoli vuole rinforzare il reparto difensivo con Faraoni, del Verona. Diventerebbe il vice di Di Lorenzo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. L’ipotesi valutata è quella del prestito con diritto di riscatto. Faraoni, con il suo gol del pareggio allo stadio Diego Armando Maradona, fu l’artefice dell’esclusione del Napoli dalla Champions League, nel 2021. La squadra finì il campionato quinta in classifica.

“Dopo l’addio di Bereszynski, si lavora anche su un nuovo obiettivo nel ruolo di vice Di Lorenzo. Il Napoli vuole Davide Faraoni del Verona che nel 2021 con il gol del pareggio al Maradona mandò gli azzurri al quinto posto, quindi fuori dalla Champions League. La formula giusta potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto, il Napoli alle spalle di Di Lorenzo aggiungerebbe un capitale di 183 presenze in Serie A con 18 gol e 22 assist. Il suo contributo è stato fondamentale per la salvezza del Verona, spicca il gol nello spareggio contro lo Spezia. L’operazione potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane, Rudi Garcia avrà così modo di valutare Zanoli in ritiro”.

Il Napoli sarebbe orientato a cedere ancora Zanoli in prestito e a prendere Faraoni. Zanoli sarà valutato da Garcia durante il ritiro della squadra in Trentino, a Dimaro. Poi sarà presa una decisione ufficiale. Il Napoli vorrebbe concedere al suo difensore ancora un anno di continuità.

“L’orientamento del Napoli è concedere a Zanoli ancora continuità in un prestito in Serie A (piace al Genoa) dopo i sei mesi trascorsi alla Sampdoria e puntare su Faraoni”.

