Di Lorenzo dopo l’annuncio del rinnovo: «Ora mi tocca pagare la cena alla squadra»

Dopo che De Laurentiis ha annunciato il rinnovo, il capitano del Napoli: «Non mi aspettavo l’annuncio oggi, devo ringraziarla per questo riconoscimento che per me significa davvero tanto»

Alla fine della presentazione della squadra è stato annunciato anche il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo fino al 2029:

«Ringrazio innanzitutto i nostri tifosi che sono venuti davvero così rumorosi, per onorare questa maglia che è la nostra pelle. E vi voglio dare una notizia. Non date mai ascolto ai media. Noi stiamo lavorando per voi, per esempio, vieni qui: il nostro capitano ha rinnovato fino al 2029»

A seguire Giovanni Di Lorenzo ha commentato il nuovo accordo:

«Ora mi tocca pagare la cena alla squadra. Non mi aspettavo l’annuncio oggi, devo ringraziarla per questo riconoscimento che per me significa davvero tanto, ma devo ringraziare anche i miei compagni perchè è merito anche loro, siamo una squadra, vi siete meritati la cena. E ringrazio tutti voi, a nome di tutta la squadra, perchè ogni giorno c’è grande entusiasmo e ci fa sempre bene allenarci così e vi ringraziamo, ogni giorno ci fate vedere quanto amore e passione avete verso la squadra»

