Conte è un’operazione da 60 milioni, cifre che per un allenatore il Napoli non ha mai toccato (Sky)

De Laurentiis è in Spagna, la trattativa per Conte la sta portando avanti Manna, le parti stanno discutendo per limare tutti gli ultimi dettagli.

Antonio Conte non è ancora il nuovo allenatore del Napoli, ma tutto sembra andare in quella direzione e che bisogni solo avere pazienza. Anche Sky Sport 24 fa il punto della situazione in merito:

“Trattativa che va avanti in maniera spedita, è molto avanti. Un po’ di tempo però per concluderla ci vorrà, fosse altro per le cifre presenti sul tavolo. È un’operazione da 60 milioni di euro complessivi, cifre che per un allenatore il Napoli non ha mai toccato. Poi anche i contratti, molto lunghi, del Napoli portano via tempo. De Laurentiis oggi è partito direzione Spagna, ci resterà per tutta la settimana”.

I progetti di Conte al Napoli

“La trattativa per Conte la sta portando avanti Manna, le parti stanno discutendo per limare tutti gli ultimi dettagli. C’è volontà reciproca a chiudere. Nei piani del mercato del nuovo Napoli di Conte c’è sicuramente trovare il sostituto di Osimhen, blindare Kvaratskhelia col PSG che è pronto a mettere sul tavolo 100 milioni, e ripartire da Di Lorenzo che Conte considera un punto fermo”

