Sarri ha ricevuto la telefonata di De Laurentiis ma vuole vincere lo scudetto con la Lazio (Il Messaggero)

Secondo posto, 74 punti, 77 milioni nelle casse della Lazio. Il suo credito ora è illimitato. Non sente nessuno anche se lo chiamano, pure Adl

Sarri ha ricevuto una chiamata da De Laurentiis ma secondo Il Messaggero non sente nessuno, vuole rimanere alla Lazio per provare a vincere lo scudetto.

Il credito ora è ampio e maturo. Sarri ha riportato migliaia di tifosi in trasferta, 65mila all’Olimpico, ha riconquistato la Champions con 74 punti (secondo score all time), il podio d’argento per la quarta volta nella storia biancoceleste, ha centrato la Supercoppa e trascinato oltre 77 milioni nelle casse della Lazio. Se non è questo un “miracolo”. È chiaro che ora è Sarri a dettare le condizioni a Lotito: «Sto bene alla Lazio, mi piace la lazialità, ma servono giocatori forti e basta un minimo». Servono 4-5 colpi veri più 2-3 giovani, così Maurizio sogna addirittura di poter competere per lo scudetto il prossimo anno.

Sarri ora attende Lotito al varco. Ha già ricevuto chiamate dall’Inghilterra, da Milano, da Firenze e persino da De Laurentiis per un clamoroso ritorno. Non sente nessuno, vuole restare alla Lazio e lo ha confermato anche al suo staff in un brindisi consumatosi domenica notte, dopo Empoli, nella sua villa a Castelfranco. Maurizio è convinto che Lotito alla fine sarà di parola e lo accontenterà perché ha capito quanto ancora possa crescere questa Lazio.

ilnapolista © riproduzione riservata