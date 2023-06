Milan, identificati quattro ultras dello striscione contro Dimarco

Dalla Gazzetta: “Sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di minacce aggravate”.

Nella notte tra il 18 e il 19 maggio, l’esterno dell’Inter Federico Dimarco aveva trovato uno striscione intimidatorio sotto casa da parte di tifosi del Milan: “Dimarco pensa a giocare…o la lingua te la facciamo ingoiare“; la frase arriva da un coro anti-milanista intonato dal calciatore quando l’Inter è riuscita a qualificarsi per la finale di Champions. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di minacce aggravate. Le indagini della Digos, coordinate dalla sezione distrettuale antiterrorismo, però, vanno avanti e mirano a identificare anche gli altri partecipanti all’atto. Dimarco si era prontamente scusato per il coro attraverso i suoi social e la vicenda era stata chiusa da un chiarimento anche tra le due curve che da anni hanno “firmato” una tregua e non si rendono più protagoniste di scontri nei derby o in altre occasioni”.

