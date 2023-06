Di Lorenzo, Osimhen e Kvara protagonisti della campagna social per lo Steccolecco (VIDEO)

I tre calciatori azzurri scherzano in campo per invogliare i tifosi a comprare il gelato dedicato allo scudetto del Napoli

Nella campagna social dello Steccolecco targato Napoli ci sono Di Lorenzo, Osimhen e Kvaratskhelia. Nel video che circola in rete, il capitano del Napoli prepara il campo per l’allenamento, mentre Osimhen già corre sul posto per farsi trovare pronti. Entrambi, però, vedono che Kvaratskhelia non è sulla loro stessa lunghezza d’onde: il georgiano è impegnato a fare altro. Ritratto inizialmente di spalle, Kvara si gira e svela l’occupazione in cui è intento: godersi un fresco stellolecco mentre palleggia. A questo punto, Di Lorenzo gli dice come si assapora il gelato. Lo stecco Napoli, il gelato dei campioni azzurri.

Il gelato dei campioni 🎥 SSC Napoli pic.twitter.com/zvzRqvZPqY — Kakha Dgebuadze (@ka_dge) June 20, 2023

Il gelato è prodotto dall’azienda Steccolecco, di proprietà della famiglia De Laurentiis, ed è stato pensato per lo scudetto a partire dal colore: è bianco e azzurro, sullo stecco ci sono le firme dei calciatori col rispettivo numero di maglia. Il prodotto è in vendita nei migliori supermercati della Campania, disponibile in diverse varianti di gusto, tra cui banana “Cavendish” dall’Equador, fragola “Candonga” dalla Basilicata, melone “Francesino” da Maccarese, pesca gialla “Rich Lady” dall’Emilia Romagna, mango e maracujà dal Perù e Brasile, limone “Primofiore” di Sorrento e cocco dall’Indonesia.

ilnapolista © riproduzione riservata