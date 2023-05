Udinese-Napoli, il pullman degli azzurri verso la Dacia Arena VIDEO LIVE

Napoli in viaggio verso la Dacia Arena dove lo aspettano centinaia di tifosi azzurri per assistere alla gara scudetto

Mancano circa due ore ad Udinese-Napoli, la partita che potrebbe regalare lo scudetto matematico alla squadra di Spalletti. Agli azzurri manca soltanto un punto per raggiungere l’obiettivo e dare il via ai festeggiamenti.

18.50 – Il Napoli sale sull’autobus che dovrà portarlo dall’albergo allo stadio. Attorno agli azzurri il blu dei fumogeni dei tifosi, che salutano la squadra in partenza per la Dacia Arena. Sul bus ci sono tutti, anche Mario Rui e Politano, ancora alle prese con il loro infortunio. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, racconta Sky, ha salutato i tifosi prima di salire sull’autobus. L’ultimo a salire sul pullman è stato Luciano Spalletti, tra i primi invece Victor Osimhen che ha salutato i tifosi. Il tragitto è molto breve: 10 minuti di pullman per la Dacia Arena

Udine, il pullman del Napoli verso lo stadio per il match che potrebbe assegnare lo Scudetto https://t.co/WkFd3w76f3 — Local Team (@localteamtv) May 4, 2023

