Udine blindata per accogliere 12 mila tifosi del Napoli

Tele Friuli riporta che poliziotti in arrivo dalle questure di Padova, Milano, Bologna e Firenze per garantire l'ordine pubblico

A Udine ci saranno ben 12 mila tifosi napoletani, ma solo a millecinquecento di loro troveranno posto per poter vedere i propri giocatori tentare il tutto per tutto contro l’Udinese di Sottil. Le migliaia di sostenitori troveranno una città blindata, che si impegna a mantenere l’ordine pubblico. Il primo a essere protetto dalla folla di tifosi è l’albergo dove la squadra di Spalletti alloggia, l’hotel La di Moret. La struttura è attrezzata per ospitare le squadre, ma già la notte prima della partita cinquecento tifosi sono riusciti a raggiungere i giocatori e fare spettacolo.

Le autorità di Udine erano già coscienti che il tifo sfrenato di Napoli sarebbe arrivato fino in Friuli, per questo la città si è organizzata nel tentativo di contenere tutte queste persone. Nel mentre, anche i tifosi dell’Udinese non sono per niente felici di vedere il Napoli alzare questo trofeo nel loro stadio.

Finite le feste e i cori, tutti si sono svegliati per un riscaldamento. Niente allenamento prepartita, ma solo degli esercizi e delle rifiniture prima di scendere in campo questa sera. Tra i giocatori sono presenti anche gli infortunati, come Mario Rui, che non vogliono mancare per niente al mondo la data storica in cui il Napoli vincerà. Per Spalletti, infatti, l’unico ballottaggio è tra Lozano ed Elmas, ma con molta probabilità saranno i soliti 11 a scendere in campo.

𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗯𝗹𝗶𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗨𝗱𝗶𝗻𝗲𝘀𝗲-𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶

Dispiegamento importante di forze dell’ordine a presidio dei punti più sensibili della città. Poliziotti in arrivo dalle questure di Padova, Milano, Bologna e Firenzehttps://t.co/9my3V5djEI#udine #udinesenapoli pic.twitter.com/y5BFTYr0Ny — Telefriuli (@Telefriuli1) May 4, 2023

