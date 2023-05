Udinese-Napoli, Sky: Lozano favorito su Elmas che potrebbe avere un posto a centrocampo

Il Napoli vuole vincere lo scudetto stasera e per questo metterà in campo la migliore formazione possibile per la sfida alla Dacia Arena

Massimo Ugolini, in collegamento da Udine per SkySport segue la lunga attesa del Napoli per la partita di questa sera che potrebbe essere quella finalmente decisiva per lo scudetto considerando che agli azzurri di Spalletti basterà solo un punto per avere la matematica.

«C’è voglia di portare a casa questo terzo scudetto, il Napoli vuole fare una grande partita a Udine. Sarà una grande partita con la migliore formazione possibile. Lozano favorito su Elmas che potrebbe avere una chance a centrocampo al posto di Zielinski. Tridente completato da Osimhen e Kvara. La Dacia Arena è un punto d’arrivo perché nella prima stagione dopo la doppia promozione, proprio qui ad Udine sboccio il Napoli di Lavezzi»

ilnapolista © riproduzione riservata