Renzi: «Spalletti dorme su un materasso a Castel Volturno per stare vicino ai giocatori del Napoli»

«Lo scudetto del Napoli è un bellissimo segnale per l’Italia. Napoli è bellissima, Castelvolturno non altrettanto, diciamo…»

Matteo Renzi, ora in versione giornalista, dà una notizia da direttore editoriale del Riformista. E la dà nella trasmissione “Cinque minuti” di Bruno Vespa.

L’ex leader del Pd parla di Spalletti in versione “Stakanov”. Ecco cosa ha detto da Bruno Vespa:

«Parliamo di cose più interessanti per gli italiani. Parliamo di Luciano Spalletti e del miracolo del Napoli, che secondo me è un bellissimo segnale per l’Italia, con alcune curiosità che nessuno sa: come Spalletti e il Napoli hanno vissuto gli ultimi giorni. Spalletti dorme al centro sportivo di Castelvolturno, si è comprato un materasso e dorme lì. Napoli è bellissima, Castelvolturno non altrettanto, diciamo…».

Matteo Renzi ha presentato il primo numero del Riformista diretto da Andrea Ruggieri ma con Renzi direttore editoriale.

