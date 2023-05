Napoli, i supermercati non possono vendere acqua e latte: lo vieta l’ordinanza di Manfredi

Una conseguenza surreale del provvedimento del sindaco. Dopo le 19 niente bevande in vetro, plastica o tetrapak o altro materiale

L’ordinanza firmata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in merito al divieto di vendita di alcolici dalle 19 di stasera, per Udinese-Napoli e festa scudetto, ha una conseguenza surreale. A partire dall’orario indicato dall’ordinanza, infatti, sarà vietato vendere anche latte e acqua. L’ordinanza, infatti, parla di bottiglie in plastica, vetro, tetrapack, ma non del loro contenuto. A denunciare la cosa è un supermercato del Vomero. L’agenzia Dire racconta quanto sta avvenendo.

I dipendenti del supermercato raccontano:

“Non possiamo vendere acqua e latte, lo vieta l’ordinanza”.

Il provvedimento del sindaco prevede che è vietato vendere

“con esclusione dei servizi al tavolo, bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali della città di Napoli dalle 19 di giovedì 4 maggio alle 4 di venerdì 5 maggio”.

