Guardiola: «Noi giochiamo domenica, il Real sabato. Non lo capisco, ma dobbiamo adattarci»

In conferenza: «Penso che l’Arsenal sicuramente vincerà le sue tre partite, mi piacerebbe che perdesse punti, ma penso che ne otterranno nove».

In vista del match contro l’Everton valido per la 36esima giornata di campionato, l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa:

«Ci sono stati grandi risultati in Premier League, ma nelle ultime partite tutti giocano per qualcosa e sono difficili. Può succedere di perdere. Loro hanno segnato il primo gol al primo minuto, sono stati una sorpresa i due gol iniziali, la fisicità dell’Everton è davvero buona. Tutto può succedere».

Sull’orario della partita (ore 15 ora italiana) ha commentato:

«Non lo capisco, ma dobbiamo adattarci. Gli orari sono quelli che sono. Non è frustrante, è quello che è, quante volte mi farete parlare di questo?»

Haaland ha vinto il premio Calciatore dell’anno assegnato dalla Football Writers’ Association:

«Penso che sia meritato. Congratulazioni a lui, naturalmente».

Sulla partita di ritorno di mercoledì 17 contro il Real Madrid e il turnover che potrebbe proporre contro l’Everton, Guardiola ha spiegato:

«Il mio pensiero è solo l’Everton ora. Abbiamo lavorato 11 mesi per la Premier League, non abbiamo molto tempo per prepararci alla partita contro il Real Madrid perché giochiamo domenica. Ora il Goodison Park è una priorità. Giochiamo per tutte le competizioni. Dobbiamo cambiare. Adattare. Sono rimaste quattro partite in Premier ed è importante per noi essere lì, per mantenere ciò per cui giochiamo. Domani ci alleniamo e dobbiamo prepararci al meglio. Ogni giocatore è pronto a giocare e dare il proprio contributo».

Sulle mancate sostituzioni contro il Real Madrid martedì:

«Ho pensato molto negli ultimi minuti a fare una sostituzione, ma ho deciso così per il fatto che i giocatori in panchina sono dinamici, come Phil Foden, Julian Alvarez e persino Riyad Mahrez, ma in quel momento non ne avevamo bisogno».

L’Arsenal è a -1 con una partita in più. Guardiola ha commentato:

«Penso che sicuramente vinceranno le loro tre partite, mi piacerebbe che perdessero punti ad essere onesti, ma penso che otterranno nove punti».

