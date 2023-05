Ancelotti: «Contro il Getafe voglio preservare i più stanchi, non comprenderei lamentele sul turnover»

In conferenza: «Cercheremo di vincere con la migliore formazione. Sarà una squadra molto competitiva, fresca ed energica».

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Getafe, che si giocherà domani sera alle 21. Ancelotti ha dichiarato che domani giocherà una squadra fresca ed energica. Ci saranno delle rotazioni. La squadra, ha detto Ancelotti, sta bene, ma l’intenzione è di far riposare gli elementi più stanchi in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Manchester City.

«Stiamo abbastanza bene. Alcuni giocatori hanno subito un colpo martedì, Benzema, Alaba e Rodrygo. Torna Mendy e torna Ceballos. Possono giocare domani. Lo valuteremo domani. La squadra sta bene».

Ancelotti ha allontanato ogni discorso sulla partita di martedì contro il City.

«La partita di martedì non è l’argomento che abbiamo in mente oggi, ma ogni partita ha molte fasi. Penso che abbiamo fatto bene in attacco nel secondo tempo, quando abbiamo avuto più palla. Parlare di martedì sta cambiando il focus».

Ancelotti e Guardiola sono i due migliori allenatori del mondo?

«No, ce ne sono molti altri».

Dubiti, dopo la prestazione di Rüdiger contro il City, che lui o Militao debbano giocare mercoledì?

«Penso che più dubbi ho, meglio è. Questo è un buon segno. Avrò dubbi fino all’ultimo minuto mercoledì».

Domani giocheranno Vinicius e Lunin? Ancelotti:

«Courtois giocherà domani e anche Vinicius. Non so se dall’inizio. Sarà una squadra molto competitiva. Non ho intenzione di rischiare, perché abbiamo giocatori freschi. Si tratta di un rivale che sta lottando per non retrocedere, sarà una partita impegnativa. La squadra sarà fresca ed energica. Non vi dico la squadra per non dare un vantaggio al mio amico Bordalás».

Capiresti se le altre squadre coinvolte nella lotta retrocessione si arrabbiassero se tu ruotassi contro il Getafe? Ancelotti:

«No, non capirei. Non scegliamo noi le partite, cercheremo di vincere domani con la miglior squadra possibile. Voglio preservare i giocatori che sono stanchi. Quelli che sono buoni saranno disponibili».

Rodrygo si è guadagnato il posto da titolare indiscusso?

«Le statistiche dicono che ha giocato quasi tutte le partite importanti. È progredito. La squadra gestisce molto bene la presenza di tre attaccanti veri. Anche la posizione di Kroos come perno. Rodrygo se lo è meritato contribuendo molto».

Che lavoro fai con Courtois per mantenere quel livello? Ancelotti:

«Ha qualità enormi come portiere. È una fortuna avere quella qualità. L’altra fortuna è avere un allenatore dei portieri molto bravo come Llopis. Il lavoro che fa per la squadra è quasi quotidiano. Ci alleniamo all’inizio da dietro e facciamo un lavoro specifico. Il portiere è importante, ma io preferisco sempre un portiere che usi meglio le mani che i piedi. Courtois fa tutto molto bene».

Da una partita come quella di domani cosa si può prendere, in positivo e in negativo, per il City?

«Per noi le partite hanno come requisito la vittoria. Domani sarà lo stesso. Ti dà la preoccupazione di cui abbiamo bisogno per competere».

Vinicius è il giocatore che ruota di meno nella squadra. Ancelotti:

«È felice, emozionato. Contribuisce molto. È in un momento spettacolare».

Cosa metteresti in evidenza di Bordalás?

«Mi piace il suo modo di intendere il calcio e la vita. Siamo amici e lo amo. Gli auguro ogni bene».

Cosa succederà con Ceballos e Asensio?

«È una decisione del giocatore, la prenderanno presto».

La partita di domani influenza la Champions League? Ancelotti:

«I giocatori che hanno dubbi per la partita di domani non giocheranno. Ci siamo ripresi bene».

Il Cies colloca Vinicius in cima al mondo.

«In questo momento Vinicio, se non è il migliore noi ci siamo. Contribuisce molto. È molto decisivo. Contribuisce a gol, assist…».

ilnapolista © riproduzione riservata