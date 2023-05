Real Madrid, Ancelotti: «Se Modric non è ancora in condizione, non forzeremo»

Stasera la finale di Coppa del Re contro l’Osasuna. «Oggi non trovo corretto parlare del mio futuro»

Questa sera il Real Madrid affronterà l’Osasuna in finale di Coppa del Re (ore 22). La partita si svolgerà allo stadio La Cartuja di Siviglia; sarà visibile sul canale YouTube di Telelombardia e, per la Campania, su Televomero. I Blancos proveranno a conquistare la ventesima Coppa del Re, su 40 finali. L’allenatore dei blancos Carlo Ancelotti ha parlato alla vigilia della partita:

«Non so a che numero di finali sono arrivato. Oggi non trovo corretto parlare del mio futuro. Ho un ottimo rapporto con il presidente e con José Ángel [Sanchez, direttore generale del Real Madrid] e questo è abbastanza per me. Mi piacerebbe vincere entrambi i titoli», ha commentato riferendosi anche alla Champions League.

Ancelotti ha già escluso l’ipotesi di lasciare il Real Madrid alla fine della stagione, anche se c’è sempre l’interesse della nazionale brasiliana, che vorrebbe l’allenatore italiano in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Stasera potrebbe saltare il match Luka Modric, in seguito a un infortunio muscolare. Ancelotti ha affermato: «Se Modric non si sente ancora in condizione, non correremo alcun rischio, ma se sarà pronto, giocherà». Il calciatore croato è presente nella lista dei convocati, ma il suo impiego è in forte dubbio.

