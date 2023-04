Zazzaroni: «la scorta a De Laurentiis è una sconfitta del calcio italiano e dell’Italia»

Sul Corsport: “costantemente ricattati e minacciati. Il presidente del Napoli protagonista di una battaglia di princìpi contro certa tifoseria”

La scorta a De Laurentiis, ecco cosa scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport:

La scorta assegnata in via prudenziale al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, protagonista di una battaglia di princìpi contro certa tifoseria, è una sconfitta del calcio italiano e di un Paese costantemente ricattati e minacciati.

Sempre sul Corsport Fabio Mandarini scrive:

Il fulcro della storia, però, è Napoli: i rapporti con le curve sono sempre stati tesi ma da gennaio in poi, tra gli scontri dell’A1 e quelli con gli ultras dell’Eintracht, la situazione è precipitata tra dichiarazioni, comunicati e provvedimenti. Fino allo sciopero delle curve con il Milan in campionato. Il Napoli, tra l’altro, ha scelto di recente di richiedere la Fidelity Card per assistere sia alle partite di campionato sia di Champions, ma alcuni gruppi di ultras hanno deciso di non sottoscriverla e di conseguenza non potranno accedere allo stadio.

