L’altoatesino ha vinto una partita molto complessa contro Hurkacz, ha anche annullato un match-point. Non si disunisce mai

Jannik Sinner ha una forza mentale mostruosa, non si arrende mai. Lo ha dimostrato ancora una volta oggi al torneo di Montecarlo. Ha vinto una partita molto complessa contro Hurkacz che nel tie-break del secondo set ha avuto un match-point sul 6-5. È l’ottava volta in carriera che vince una partita annullando un match-point.

L’italiano non si è mai disunito né dopo aver perso il primo set né mentre l’avversario imperversava con colpi di volo e una solidità per lui non ordinaria sulla terra rossa. Sinner ha finito col vincere il tie-break e ha dilagato nel terzo set che ha vinto 6-1. Sinner si conferma un tennista molto forte ed equilibrato. Molto centrato, capace di non smarrirsi mai, di aggrapparsi sempre alla propria solidità mentale. Non si dà mai per vinto.

Nei quarti giocherà contro il vincente tra Djokovic e Musetti.

