Serie A, nel 2020-21 la metà dei 121 episodi di intimidazione ai calciatori è stata di matrice razzista

Sulla Gazzetta i numeri del report Aic. In tutto 52 episodi di razzismo contro i calciatori, di cui 39 hanno avuto come bersaglio calciatori di colore

Dopo gli episodi razzisti della sfida tra Juventus e Inter, la lettera di RocNation e la crescita corale dell’argomento nel dibattito pubblico, bisogna vedere nello specifico cos’è il razzismo nel calcio. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato il report dell’Aic che presenta tutti i numeri in merito ai casi di comportamento razzista.

“In Italia gli episodi di intimidazione sotto varie forme nei confronti di calciatori sono stati 121 nella stagione 2021-2022 di cui 52 di matrice razzista, il 43 per cento (nel 2015-2016 erano solo il 21). Se è vero che i numeri non sono sovrapponibili visto che parliamo di due stagioni fortemente influenzati dalle chiusure del Covid, l’ultima annata ha registrato un numero di casi superiore alla somma delle due stagioni precedenti, 2019-2020 e 2020-2021, in cui si erano registrati 114 episodi di cui 47 di impronta razzista”.

Dei 52 casi di intimidazione razzista verso i giocatori della Serie A, 39 riguardano giocatori di colore.

“Sono 39 i calciatori di colore il bersaglio, rispetto agli 11 che vengono dalla zona dei Balcani”.

Nell’inchiesta è presente anche una zona grigia sul tema razzismo. Sì, perché quelle che sono calcolate all’interno del report sono le minacce denunciate, ovvero quelle di cui si conoscono le reali affermazioni. La zona grigia, invece, è un’area legata alle leghe inferiori del calcio, dove il fenomeno razzista potrebbe essere più diffuso e concentrato. In ogni caso, questo non deve essere un alibi per ignorare un dato così significativo.

Il problema razzismo non riguarda solo l’Italia, ma tutta Europa:

“Secondo i dati di Kick It Out, nell’ultima stagione gli episodi razzisti nel calcio di vertice sono stati 183”.

ilnapolista © riproduzione riservata