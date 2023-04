Marotta vuole proporre alla Figc l’introduzione di un Var per il razzismo (Repubblica)

L’idea dell’ad dell’Inter è che gli ispettori Figc possano segnalare direttamente all’arbitro eventuali episodi razzisti. Starà al direttore di gara decidere se sospendere la partita

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, vuole proporre alla Figc l’introduzione di una sorta di Var del razzismo. L’idea è che, in caso di insulti razzisti, gli ispettori federali presenti allo stadio segnalino immediatamente l’accaduto all’arbitro in campo che potrà decidere se interrompere o meno la gara. Marotta proporrà questo cambiamento nel prossimo Consiglio Figc. Il dirigente dell’Inter ritiene che al momento ci sia uno scolamento temporale tra il regolamento di campo e l’azione della procura. Lo scrive La Repubblica.

“La svolta potrebbe essere l’introduzione di una sorta di Var del razzismo, proposta che Beppe Marotta, ad dell’Inter, porterà al prossimo Consiglio Figc: l’idea è che, in caso di insulti razzisti, gli ispettori della procura federale presenti allo stadio ne diano segnalazione in diretta all’arbitro che, se lo riterrà, possa interrompere la gara, cosa che oggi può fare solo se è lui stesso a percepire certi cori. Questo aiuterebbe a portare ragionevolezza, evitando che il calciatore insultato sia poi punito se in qualsiasi modo reagisce alle offese. La convinzione di Marotta è che oggi ci sia uno scollamento temporale fra il regolamento di campo, che prevede sanzioni immediate, e l’azione della procura, che arriva a bocce ferme. Martedì la volgarità violenta del razzismo s’è mescolata allo squallore della rissa tra giocatori, con le tre espulsioni e l’esagitato Cuadrado, venuto alla mani con il non meno pacifico Handanovic: con un intervento dopo i primi buu, si sarebbe evitato lo strascico da saloon”.

Intanto il clima resta teso, tra le due squadre. Repubblica scrive:

“Cuadrado, che su Instagram non ha fatto cenno alla rissa ma ha reso «gloria e onore e Gesù» è stato subissato da insulti, alcuni anche razzisti, mentre Fagioli ha battibeccato via social con un tifoso interista: «Quando a San Siro urlavano zingaro a Kostic e Vlahovic invece andava bene, vero?». Il ritorno sarà tra 20 giorni: basteranno a distendere i nervi?”.

