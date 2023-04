Roma, per i cori contro Stankovic solo una multa (grazie al gesto di Mourinho)

Il Giudice Sportivo ha deciso di prendere in considerazione il fatto che la Curva Sud si è fermata dopo l’invito dell’allenatore a smetterla

La Roma è stata multata per i cori della Curva Sud contro Dejan Stankovic durante la partita vinta dalla Roma contro la Sampdoria. Il Giudice Sportivo ha quindi optato per la sanzione pecuniaria di 8mila euro per la società capitolina. Il tecnico blucerchiato era stato preso di mira dai tifosi giallorossi, che avevano intonato la frase «sei uno zingaro» dopo le proteste per l’espulsione di Murillo.

Molto di questa decisione del giudice è stato dovuto alla pronta reazione di Mourinho, che ha cercato con un gesto di zittire i propri tifosi. Il Corriere dello Sport infatti spiega:

“La sanzione è stata, però, attenuata per il gesto di José Mourinho e per il fatto che il coro non è stato ripetuto dopo l’invito dell’allenatore. Lo Special One aveva infatti alzato il braccio verso la curva, chiedendo loro di fermarsi. Un gesto di grande sportività da parte del portoghese, che condivide un forte rapporto con l’attuale tecnico blucerchiato”.

L’importo della sanzione è di 8mila euro. Il Giudice Sportivo ha deciso di attenuarla perché la Curva Sud si è fermata dopo l’invito dell’allenatore a smetterla con gli insulti a Stankovic.

Nel post partita, lo stesso allenatore della Roma aveva commentato il suo gesto, per il quale era stato ringraziato dall’allenatore della Sampdoria.

“Non mi deve ringraziare, l’ho fatto perché è un grande uomo e un amico, ma lo farei anche per un altro. Sono stato insultato tante volte, ho costruito intorno a me un muro di protezione e Stankovic ha fatto lo stesso. Dal punto di vista individuale non è un problema, ma ha figli e non è bello. I nostri tifosi sono fantastici, ma ho pensato che potessero seguire il mio istinto e un mio amico non si tocca”.

