Pioli mette a rischio i 50 milioni Champions del Milan: turn over di 10 giocatori contro il Bologna (Libero)

Ci vuole coraggio perché sia Milan sia Inter hanno più bisogno di partecipare alla prossima Champions che di arrivare in fondo a quella in corso

Pioli mette a rischio i 50 milioni Champions del Milan, per oggi pomeriggio contro il Bologna farà un maxi turn over: cambia dieci giocatori su undici rispetto al match di coppa contro il Napoli, l’unico confermato è Maignan.

Stefano Pioli e Simone Inzaghi si fanno belli per la Champions nonostante siano a rischio per la prossima edizione. È la strana contraddizione delle milanesi che, alla luce delle vittorie nelle rispettive gare di andata dei quarti (0-2 dei nerazzurri in casa del Benfica, ritorno mercoledì; 1-0 dei rossoneri contro il Napoli, ritorno martedì), credono fortemente nel derby in semifinale e lo dimostrano varando un ampissimo turnover contro due squadre serene e in forma come il Bologna (per i rossoneri) e il Monza (per i nerazzurri) nonostante in campionato siano ai margini dei primi quattro posti. Ci vuole coraggio perché entrambe le società hanno più bisogno di partecipare alla prossima Champions (50 milioni sicuri e la possibilità di programmare la crescita) che di arrivare in fondo a quella in corso, e lo hanno chiesto pubblicamente ai loro allenatori attraverso le voci di Maldini e Marotta.

La rotazione di Pioli è estrema: dieci su undici riserve in campo a Bologna (alle 15, diretta Dazn) con la sola eccezione per Maignan, unico giocatore non di movimento. Paradossale per un allenatore che ha ottenuto poco o nulla dalle riserve, soprattutto quelle del reparto offensivo: i nuovi arrivi Origi e De Ketelaere sommano due reti in tutte le competizioni e Rebic arriva a quota tre ma è stato più in infermeria che in campo come confermano i 954’ finora disputati.

A centrocampo la coppia Pobega-Vranckx è un azzardo visto che il primo non è ancora un leader e il secondo si è visto solo per 153’.

ilnapolista © riproduzione riservata