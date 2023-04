Ndombelé: «Mi avevano avvertito che a Napoli appena i risultati non ci sono, le cose si complicano»

A So Foot: «Quando sono arrivato avevo un bell’orologio e i miei compagni mi hanno detto: “Qui, siamo a Napoli”. Era un avvertimento».

Tanguy Ndombelé si racconta in una lunga intervista a So Foot. Arrivato in estate al Napoli dal Tottenham, parla della sua esperienza nella squadra di Luciano Spalletti e anche di quella con Conte in Inghilterra.

Cosa sapevi di Napoli prima di metterci piede? Ndombelé:

«Onestamente, non molto. Sapevo solo che c’era un fervore speciale, un po’ come a Marsiglia. Era più o meno tutto quello che avevo sentito. Il contrasto Sud contro il Nord, un po’ “noi contro il resto del paese”, l’ho capito quando sono arrivato. Mi è stato anche detto che giocare a Napoli era una cosa buona, ma che poteva diventare rapidamente complicato. Qui, quando si vince, va abbastanza bene, ma quando i risultati non ci sono… Beh, finora, non possiamo lamentarci. Onestamente, non avevo mai sperimentato una tale atmosfera. A Napoli, quando esci per strada, vai in un ristorante o vai a fare una passeggiata, la gente ti salta addosso. È impossibile camminare tranquillamente. Non c’è anonimato qui. Fa parte del contesto, ma ero abituato a universi più posati. Sono una persona a cui piace passare inosservata, stare in un posto e non essere riconosciuta».

Alcuni giocatori del club hanno a volte vissuto disavventure in città, come Marek Hamsik, che una volta è stato derubato vicino al San Paolo. Sei stato avvertito anche di questo? Ndombelé:

«Quando sono arrivato avevo un bell’orologio e i miei compagni mi hanno detto: “Qui, siamo a Napoli”. Era un piccolo avvertimento sul tema, quindi l’ho rimandato in Francia, ma finora non ho avuto problemi».

Sei consapevole di avere l’opportunità di fare la storia?

«Decisamente! Quando i tifosi vengono da noi per fare foto o autografi, ci gridano: “Scudetto! Scudetto!”. Senti che sono davvero coinvolti. Quando sono arrivato in città, ricordo di aver chiesto a un autista di raccontarmi un po’ del club, della sua storia… Ovviamente mi ha parlato dell’ultimo titolo del Napoli. A livello individuale, sarebbe il primo trofeo per molti di noi, quindi potrebbe essere doppiamente speciale. Per ora ne stiamo discutendo, ma andiamo avanti con umiltà perché non è stato fatto nulla. Non molleremo».

Hai spesso parlato del tuo desiderio di evolvere in squadre dominanti. E’ questo ti ha convinto a venire a Napoli? Ndombelé:

«Sono un grande consumatore di calcio ma, ad essere onesto, quando sono arrivato qui, mi sono reso conto che non conoscevo così bene il campionato italiano. Sono rimasto davvero sorpreso dal livello di alcune squadre, di alcuni avversari o di alcuni compagni di squadra… Ad esempio, non conoscevo Kvara, ma dopo alcuni allenamenti, ho visto subito cosa aveva nei piedi. Più in generale, ho scoperto una grande squadra e non mi sorprende che sia dove si trova oggi. Ora, di sicuro, essere in una squadra che ha la palla, che va avanti, permette di far emergere le mie qualità, anche se con l’età, ho imparato ad adattarmi un po’ di più».

Qual è il segreto di questo Napoli?

«Non posso davvero dire cosa abbia in più, ma quello che so è che la squadra è di alta qualità, che tutti vanno d’accordo, che tutti si tirano su, anche i sostituti. C’è un buon gruppo, una buona concorrenza… E’ un gruppo che vive bene e oggi è vero che quando arriviamo in certi posti sento che siamo la squadra da battere. Spalletti è una persona molto vicina ai suoi giocatori, ha saputo impostare un quadro fluido in modo che ognuno possa esprimere le proprie qualità. Tutti quelli che hanno lavorato con me fino ad ora possono testimoniarlo, non sono un giocatore che parla molto con i suoi allenatori. Oggi il mio lavoro è rispettare le sue decisioni, portare ciò che so fare quando entro in campo. Sai, quando vinciamo, tutto è più facile, accettiamo certe cose meglio, ci divertiamo di più…».

Cosa ti chiede nello specifico, Spalletti? Ndombelé:

«Il più delle volte, quando entro, la squadra sta già vincendo, quindi se non mi dice direttamente che devo difendere per conservare il vantaggio, capisco dal suo modo di parlare che devo farlo, che non devo pensare solo ad attaccare. A volte è un equilibrio da trovare, perché i titolari sono stanchi e vogliono rallentare il gioco, mentre noi, i sostituti, vogliamo che ci siano nuove azioni offensive… Finora siamo riusciti a fare bene».

All’inizio della scorsa stagione, Conte ti ha messo da parte. Ndombelé spiega:

«Ciò che è complicato non è che un allenatore non ti voglia. È non avere più l’opportunità di dimostrare che si può essere utili per una squadra, di avere la sensazione di non avere le stesse armi degli altri, di accettare che alcuni giochino perché sono stati acquistati a prezzo molto alto. È come correre una gara senza avere la stessa macchina. Poi ho rispettato la sua decisione. Sono arrivato al ritiro, mi è stato detto di allenarmi a margine del gruppo, senza preoccupazioni. A quel punto sapevo di dovermene andare. Non c’era altra soluzione e non me ne pento. Sono molto felice di essere qui, al Napoli, anche se sono in prestito e non decido io cosa farà il club con l’opzione di acquisto».

Questa situazione di essere in prestito come condiziona le tue giornate?

«Nessun giocatore può dominare tutta la sua carriera. È il lato commerciale, il fatto che ad un certo punto il giocatore diventa una merce. Qualunque cosa accada, nell’ambiente professionale, rimarremo merci. L’ho capito molto presto e penso che dobbiamo accettarlo per vivere meglio il nostro calcio. Non è necessariamente facile, ma è così. Oggi non ho rimpianti. Anche se penso che avrei potuto modificare due o tre cose per migliorare il mio percorso, non rimpiango assolutamente nulla. Avrei avuto una carriera migliore se fossi stato diverso? Non possiamo saperlo».

Ndombelé spiega che giocare a calcio da ragazzi e da professionisti è molto diverso.

«Quando siamo giovani siamo molto più appassionati di calcio perché vogliamo solo giocare a palla… Poi un giorno quella che è stata a lungo la nostra passione si trasforma in lavoro. Non ho intenzione di lamentarmi, in nessun momento l’ho fatto… Ma ad essere onesti, se potessi togliere alcuni aspetti della vita del calciatore di spicco, come quelli di cui abbiamo appena parlato, lo farei volentieri».

Cosa ti ha spinto a diventare un calciatore professionista?

«Quando vieni da un quartiere, o giochi a calcio o fai cose stupide. Alcuni fanno entrambe le cose. Io giocavo solo a calcio, ma quando ero piccolo non sognavo necessariamente di essere un professionista. Giocavo per giocare, mi aiutava a passare il tempo. A quell’età, si gioca senza renderci davvero conto di quanto siamo fortunati, di quante opportunità abbiamo davanti a noi… Sei giovane, hai qualche tipo di talento, vieni notato da un club, vai in un centro di allenamento, pensi che sia normale, ma non ti rendi conto che molti non ci vanno. Te ne vai così lontano da casa senza rendertene conto. Nel corso del tempo ho capito e oggi cerco di spiegare ai giovani che incontro che la professione di calciatore inizia molto presto, che è un ambiente complicato, che niente è semplice. Non sono mai stato sotto pressione a casa e i miei genitori non mi hanno mai costretto a giocare a calcio. D’altra parte, ho messo un po’ di pressione su me stesso perché volevo fare le cose per bene. Quindi penso di aver iniziato a sentire questa pressione quando ho fatto i miei primi tentativi».

Ndombelé racconta che non è stato un percorso privo di ostacoli.

«Ai miei tempi i club guardavano molto al livello accademico dei giocatori. Un sacco di club mi hanno rifiutato per questo. Non ero un cattivo studente, ma non mi piaceva lavorare troppo. Non mi piaceva la scuola. Nelle mie pagelle c’era sempre scritta la stessa cosa: “Tanguy ha le capacità, ma non si applica”. E’ buffo, oggi dicono la stessa: “Grande giocatore, ma un po’ troppo disinvolto”. Sono una persona a cui non importa troppo delle opinioni delle persone. Cerco di fare autocritica. Dopodiché, nel calcio come nella vita, dal momento in cui ti mettono un’etichetta, diventa molto difficile rimuoverla».

Ma sei sicuro che questa etichetta sia meritata?

«Posso dire che è meritata perché l’ho sentita abbastanza spesso, ma lo ripeto: si può essere disinvolti ed essere un buon giocatore. Si è spesso detto che non faccio sforzi, ma penso di aver fatto progressi in questo senso. Vi assicuro che sto lavorando su questa cosa ogni giorno».

