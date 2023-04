La Gazzetta ha preso coraggio: perdere Osimhen è come perdere il Vesuvio nella cartolina

L’infortunio del nigeriano. Neppure lo straripante Kvaraskhelia è così determinante, il georgiano resta pur sempre una furia laterale

La Gazzetta si carica, a Milano hanno preso coraggio e si vede in un commento sull’infortunio del nigeriano. Anche Repubblica oggi si è posta qualche domanda.

Scrive:

La tegola Osi ha fatto male al Napoli.

E ancora:

Nessun dubbio invece su cosa perde Luciano Spalletti: tantissimo, il capocannoniere del campionato, un centravanti da 21 gol in 23 partite, 8 nelle ultime 8 del girone di ritorno, l’attaccante più immarcabile della Serie A, per le sue caratteristiche tecniche e per la sua imprevedibilità tattica.

Perdere Osimhen è come perdere il Vesuvio nella cartolina. Neppure lo straripante Kvaraskhelia è così determinante, perché il georgiano, per quanto difficile da arrestare, resta pur sempre una furia laterale, mentre Victor dà il senso a tutta la squadra, è la cometa cui tendono tutti i magi di Spalletti. Il buon Cholito non sarà Achille, ma può dare una buona mano in battaglia. Lo ha dimostrato proprio contro il Milan a San Siro.

