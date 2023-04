Inzaghi risponde alle voci sul possibile esonero: «Ci sono abituato»

In conferenza: «Finché le critiche riguardano me e non i ragazzi va bene. Fa parte del mestiere dell’allenatore»

Appena terminata la conferenza stampa di Simone Inzaghi e di Matteo Darmian alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Il mister nerazzurro ha risposto alle domande dei giornalisti relative alla partita che aspetta la formazione milanese a San Siro contro i portoghesi.

«Sappiamo che è il secondo tempo di una partita importantissima, partiamo con un vantaggio ma sappiamo il valore dell’avversario. Sarà complicata e dovremo essere bravi, sapendo che potremmo essere nelle top 4 d’Europa e sarebbe un gran traguardo».

Inzaghi: «Dobbiamo essere bravi a isolarci da tutto»

L’ex mister della Lazio dribbla il futuro e le voci che lo vogliono a rischio esonero già in caso di malaugurata uscita di scena dall’Europa contro i portoghesi:

«Le critiche c’erano dopo Barcellona, Porto e anche Benfica, personalmente ci sono abituato. Finché riguardano me e non i ragazzi va bene, ci aiutano a lavorare meglio con il mio staff. Fa parte del mestiere dell’allenatore. Sappiamo che in campionato stiamo facendo un percorso insufficiente, dobbiamo essere bravi a isolarci»

Inzaghi si è anche soffermato sulle problematiche relative all’andamento in campionato, diametralmente opposto a quello in Europa:

«Sappiamo di non avere un percorso da Inter in campionato, come tante altre squadre abbiamo avuto dei problemi ma mancano ancora otto partite e abbiamo ancora margine. Dobbiamo essere bravi a isolarci e cercare di regalare una serata importante ai nostri tifosi».

Sulla questione dei tifosi è intervenuto anche Matteo Darmian, oggi presente insieme a mister Inzaghi ai microfoni dei giornalisti:

«Ai nostri tifosi abbiamo poco da dire, sono sicuro che saranno di grande sostegno. E sono sicuro che lo faranno anche domani sera. E noi vogliamo regalare loro una grande soddisfazione».

Limitare il Benfica

Una possibile chiave di lettura della partita Inzaghi l’ha data rispondendo sulla questione del Benfica, che prima della partita di andata viaggiava in Europa a una media di 2 gol a partita:

«Veniamo da una sconfitta in campionato, che però è il passato. Sappiamo che dovremo essere bravi e intensi, il Benfica è una squadra che corre, che copre bene il campo, hanno ottime prese di posizione, dovremo coprire ogni singola parte del campo per far sì che sia una squadra meno pericolosa. Crea tanto».

Infine una piccola battuta sulle dichiarazioni di Noel Gallagher, cantante inglese che ha dichiarato come per il Manchester City la possibile miglior finale possa essere quella con l’Inter, secondo lui la meno forte delle 8 rimaste:

«È un grandissimo cantante, spero sia anche fortunato nei pronostici: vedere l’Inter in finale ci renderebbe tutti felici».

ilnapolista © riproduzione riservata