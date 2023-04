Il Tottenham cambia ancora, esonerato anche Stellini: a sostituirlo Ryan Mason

Con l’esonero di Stellini, sarà Ryan Mason a guidare il Tottenham fino a fine stagione.

Dopo l’addio di Conte al Tottenham, anche Stellini viene esonerato dagli Spurs. L’aver subito 5 gol dopo venti minuti contro il Newcastle ha fatto comprendere alla società che, nonostante un altro allenatore, la squadra non ha mostrato alcun tipo di reazione. Il The Atletic aveva già annunciato che il papabile sostituto sarebbe potuto essere Ryan Mason:

“La potenziale uscita di Stellini non fa che aumentare le turbolenze dietro le quinte per il presidente Daniel Levy, che è già senza un direttore del calcio dopo l’uscita di Fabio Paratici dal club la scorsa settimana“.

Nella partita andata in scena ieri, Stellini si era assunto le responsabilità del disastro della sua squadra:

«Non ci sono parole per spiegare una performance come questa. I primi 25 minuti sono stati i peggiori che abbia mai visto. Spero che il sistema che abbiamo cambiato per darci energia sia stata una decisione sbagliata».

Il presidente degli Spurs Levy ha successivamente firmato un comunicato, annunciando che con l’esonero di Stellini termina ufficialmente l’era Conte, con il resto dello staff che abbandonerà la squadra. Levy scrive: “La prestazione contro il Newcastle è stata francamente inaccettabile. È stato orribile da vedere – scrive Levy -. Ci sono molte ragioni per cui è successo, e anche se io, la dirigenza, gli allenatori e i giocatori dobbiamo tutti assumercene le responsabilità, penso che alla fine la responsabilità debba ricadere su di me. Ho deciso che Cristian lascerà il suo ruolo assieme a tutto il suo staff. Cristian era stato messo al timone in un momento estremamente difficile della stagione e voglio ringraziarlo per l’atteggiamento professionale con cui lui e il suo staff si sono comportanti durante questa situazione difficile. Auguro il meglio a lui e al suo intero staff. Da questo momento, Ryan Mason assumerà l’incarico di capo allenatore. Ryan console bene il club e i giocatori. Al momento opportuno, daremo aggiornamenti anche sul suo staff. Oggi ho incontrato il comitato giocatori: la squadra è determinata ad assicurare il miglior finale di stagione possibile. Siamo tutti d’accordo che dobbiamo giocare in modo che ci permetta di guadagnarci il supporto dei nostri incredibili tifosi. Forza Spurs. Daniel”.

Ora è ufficiale: sarà Mason ad occupare la panchina del Tottenham fino alla fine della stagione. Per la squadra di Harry Kane e compagni, la qualificazione ad una coppa europea sarà d’obbligo.

