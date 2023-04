Governo pronto a rinunciare agli stadi per sbloccare il Pnrr (Repubblica)

La mossa successiva quindi sarà quella di aprire un tavolo con le due amministrazioni interessate per arrivare all’impegno a finanziare il restyling

Repubblica scrive che a Palazzo Chigi attendono la decisione della Commissione Europea che non buone probabilità boccerà l’inserimenti per gli stadi di Firenze e Venezia. Ma niente paura, il Governo è pronto a desistere pur di sbloccare il Pnrr.

insistere ancora, dopo settimane di trattative, rischierebbe di compromettere un clima che invece si punta a distendere.

Il Governo, secondo il quotidiano, punterà innanzitutto a spiegare all’opinione pubblica che la responsabilità non è sua bensì di chi ha redatto il piano di ristrutturazione degli impianti

chiarire all’opinione pubblica che la responsabilità dei progetti per gli impianti sportivi è del governo precedente, cioè dell’esecutivo di Mario Draghi, che li ha elaborati. «Uno dei tanti pasticci che ci siamo ritrovati a dover gestire», chiosa una fonte di primo livello dell’esecutivo.

Il Governo sa bene che dovrà gestire il malcontento per questo abbandono considerando che in tanti si sono mossi per riuscire a far passare la proposta, compreso il il sindaco di Firenze Dario Nardella che ha detto «Onestamente sarebbe incredibile se bocciassero il progetto dal punto di vista tecnico».

La mossa quindi sarà quella di aprire un tavolo con le due amministrazioni interessate per arrivare all’impegno a finanziare il restyling. Si parla di circa 140 milioni come stima dei costi e andrà individuato il veicolo per la spesa, ma l’obiettivo è di confermare entrambi i progetti. E risolto così il nodo degli stadi, la strada per portare a casa la terza rata si farà in discesa.

