Di Lorenzo: «Al Maradona abbiamo sbagliato quasi tutto, stasera siamo stati il Napoli» 

Dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro nella partita di andata dei quarti di Champions, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.

«Abbiamo giocato una grande partita. Abbiamo sbagliato su un’uscita nel primo tempo però per il resto abbiamo fatto una buona partita e creato tanto. Venire a San Siro e fare questa gara non era facile. Brucia tanto venire qui e perdere dopo questa partita. Penso che al Maradona abbiamo sbagliato quasi tutto, ma stasera siamo stati il Napoli, abbiamo fatto tanto possesso palla e creato tante occasioni, Se andavamo in vantaggio al primo minuto era una partita diversa. È solo la prima e c’è il ritorno. La risposta è stata incoraggiante».

Potete rimproverarvi qualcosa nella gestione emotiva? Al ritorno non potrete contare su Anguissa e Kim. Di Lorenzo:

«Uno non pensa se è diffidato, è stato un giallo preso per una protesta e ci sta. Chi giocherà al loro posto è altrettanto forte».

Hai protestato molto con l’arbitro e sei stato ammonito. Di Lorenzo:

«Sinceramente non ho capito perché mi ha ammonito, prima della gara ha detto che solo il capitano poteva parlare, sono andato e mi ha ammonito. È stata una serata dove non bisogna parlare degli arbitri, abbiamo messo un atteggiamento giusto in campo e siamo fiduciosi».

