Darmian: «Il quarto posto è un nostro obiettivo, non ci serve un premio per raggiungerlo»

Domani l’Inter affronterà il Benfica nei quarti di finale di Champions League. Oggi l’allenatore della squadra nerazzurra ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita. Accanto a lui, Matteo Darmian. Di seguito le parole di Darmian, da Tuttomercatoweb.com.

Siete a tre partite dalla possibilità di giocare una finale di Champions. C’è la volontà e la convinzione di guardarsi in faccia nello spogliatoio per questo ultimo mese, azzerando il campionato? Darmian:

“Sicuramente c’è la volontà di fare questo ultimo mese nel migliore dei modi, perché ci giochiamo tanto, a partire da domani sera. Sappiamo che sarà difficile ma siamo concentrati su domani”.

Un momento chiave del vostro cammino in Champions?

“Non lo so, però abbiamo fatto un bel percorso e vogliamo continuare. Se ne devo scegliere una penso all’andata al Camp Nou”.

Come ti spieghi la differenza di rendimento fra campionato e Champions? Darmian:

“Sappiamo che in campionato non stiamo vivendo il nostro miglior momento, non riusciamo a sbloccare o chiudere le partite e alle prime occasioni concediamo gol. Non stanno arrivando i punti che ci aspettavamo o che magari meritavamo, è una situazione che vogliamo cambiare, però domani è una partita di Champions e siamo concentrati su quella”.

C’è un messaggio che la squadra vuole dare ai tifosi? Darmian:

“C’è poco da dire, perché da inizio anno ci sono sempre stati di grande sostegno e di grande aiuto. Sono sicuro che lo faranno anche domani sera, noi sicuramente vogliamo regalare loro una bella soddisfazione”.

È il momento più alto della tua carriera internazionale? C’è un segreto?

“Non c’è un segreto, c’è solo tanto lavoro e tanta voglia di migliorarsi giorno dopo giorno. Cerco di mettere in pratica quanto faccio durante la settimana”.

Si è parlato della Champions come vetrina per il gruppo. Tu eri in scadenza e hai deciso di rinnovarlo prima della fase calda, per chi arriva a partite così importante questa situazione può influire o no?

“Io penso che, conoscendo ormai da qualche anno i miei compagni, a queste cose non ci pensino. Credo che scendano in campo tranquilli, che cerchino di migliorarsi giorno dopo giorno e di dare tutto per l’Inter”.

Ci sono 3-4 big in transizione. Vi siete detti che può essere un’occasione irripetibile?

“Sappiamo quanto è importante la gara di domani, vogliamo fare una grande partita. Passerà sicuramente dall’atteggiamento che metteremo in campo. È una cosa che vogliamo assolutamente”.

A Lisbona, l’Inter ha fatto tutti i cinque cambi e il Benfica uno. Poi in campionato cinque cambi e Schmidt solo due. Da calciatore, quanto è importante riposare? Darmian:

“Dopo ogni partita si cerca di fare il meglio per recuperare, non è facile giocare ogni tre giorni, ma siamo professionisti e quando veniamo chiamati in causa dobbiamo dare sempre il massimo”.

Calhanoglu lo vedi tornato al top?

“Sta bene, poi non spetta a me prendere le decisioni. È un giocatore importante per noi, lo ha dimostrato in questa stagione e non solo”.

Doveste arrivare quarti in campionato, pensi che questo gruppo meriterebbe un premio extra come si è letto? Darmian:

“Non so… Sicuramente a questo punto della stagione è un nostro obiettivo e non penso che serva un premio o qualcosa del genere. Sappiamo quanto è importante centrare questo obiettivo”.

Quale romanzo potrebbe essere l’Inter di quest’anno? Darmian:

“Ho perso un po’ quella vena, non saprei. Prima passiamo, poi vi dico il titolo”.

