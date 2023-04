Inter, la dirigenza pensa a un premio in denaro in caso di qualificazione Champions (Gazzetta)

L’esonero di Inzaghi per il momento si allontana, Marotta punta a responsabilizzare la rosa e valuta un premio aggiuntivo in denaro

L’Inter le sta provando tutte pur di raggiungere ormai l’unico obiettivo che conta davvero in questa travagliata stagione. Dopo il Monza il summit direttamente a San Siro, tra dirigenza e allenatore uno scambio che ha ribadito l’importanza, almeno, del quarto posto in classica.

Ma il tempo porta consiglio e la dirigenza ad Appiano gentile ha in mente un altro piano per stimolare e motivare uno spogliatoio che mostra un encefalogramma piatto in campionato. Ne scrive la Gazzetta:

“Così, dopo la lunga e strana chiacchierata notturna di sabato sera, direttamente dentro alla pancia di San Siro, il confessionale è stato riaperto ieri alla Pinetina. E davanti a questo gruppo bizzarro, che nel giro di pochi giorni è stato prima eroico e poi indisponente, il club potrebbe prendere decisioni a sorpresa“.

Ieri si parlava di esonero dopo mercoledì in caso di mancato accesso alle semifinali di Champions. Oggi l’idea della dirigenza è diversa:

“Non solo limitarsi a bacchettare e scuotere, responsabilizzare i giocatori: un premio in denaro in caso di qualificazione Champions è la novità delle ultime ore. Sarebbe una mossa estrema su cui si riflette, considerando pro e contro”.

Bisogna considerare ad esempio il monte ingaggi dell’Inter, il secondo del campionato, in rapporto ai punti in classifica. Come a dire che non sono i soldi a dover motivare la squadra. La rosea continua:

“La dirigenza sta valutando se fissare un premio aggiuntivo in denaro, oltre a quelli già stabiliti nei vari contratti, in caso di raggiungimento del benedetto quarto posto. Sono in corso valutazioni sull’opportunità della decisione, ma l’orientamento pare al momento positivo. Nessuno nel club pensava di arrivare a tanto, ma all’Inter tutto è precipitato giornata dopo giornata: la rotta va raddrizzata a qualunque costo”.

