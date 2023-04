Coppa Italia, Cremonese-Fiorentina: flop in tv per colpa del Clasico

Appena 2,6 milioni di spettatori in chiaro su Canale 5 col 13% di share. Su YouTube gratis c’era Barcellona-Real Madrid

Il sogno di vedere un’outsider come la Cremonese in finale di Coppa Italia sta per svanire. Con il 2-0 della Fiorentina allo Stadio Giovanni Zini, la squadra di Vincenzo Italiano ha messo una grande ipoteca sulla partita di ritorno. I gol di Cabral e Gonzalez per la squadra viola e l’espulsione di Aiwu per i padroni di casa, hanno dato sicurezza agli uomini di Vincenzo Italiano, che affronteranno la gara al Franchi con assoluta tranquillità.

Ciò che però non è da sottovalutare è il dato relativo agli ascolti tv su Canale 5 della partita di ieri sera. Non sono sufficienti 2.635.000 spettatori e uno share pari al 13,3% per una semifinale di coppa nazionale, visti anche i numeri dell’altra sfida tra Juventus ed Inter (6.618.000 spettatori) andata in onda martedì. Per un dato così negativo, bisogna tornare a tredici anni fa, con la semifinale di Coppa Italia Udinese-Roma che appassionò 1.984.000 persone e uno share del 15,1% .

C’è da considerare anche che contemporaneamente è andato in onda il Clasico Barcellona-Real Madrid, che metteva in palio un posto in finale di Coppa del Re. I diritti del match sono stati acquisiti dalle emittenti televisive regionali e la partita era visibile gratuitamente sul canale YouTube di Telelombardia. La rimonta dei blancos con la tripletta del Pallone d’Oro Benzema ha appassionato gli spettatori italiani, che hanno preferito seguire il match più affascinante del calcio moderno, storicamente parlando. La gara di ritorno tra le squadre di Ballardini e Italiano non intercederà con altri scontri di questa portata; scopriremo, quindi, se Canale 5 riuscirà a raggiungere uno share tale per l’importanza della competizione.

