Caso Negreira, Tebas ha fornito prove false alla Procura per incriminare il Barça (La Vanguardia)

Il presidente della liga ha attribuito a Bartomeu e Rosell implicazioni in un caso che in realtà non riguarda Negreira. Tebas: «La Vanguardia mente»

Secondo quanto scrive La Vanguardia, il presidente della Liga, Javier Tebas, ha inviato alla Procura prove false per coinvolgere nel caso Negreira gli ex presidenti del Barcellona, Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell. In particolare, il quotidiano spagnolo scrive che Tebas ha presentato alla Procura un documento scritto a mano dall’ex dirigente del Barcellona Josep Contreas, scomparso il 25 dicembre del 2022, documento che incriminerebbe i due ex presidenti del Barcellona. Il problema è che, secondo quanto racconta la famiglia di Contreas, il documento depositato in Procura da Tebas non riportava i nomi di Bartomeu e Rosell, ma si riferiva ad un altro caso, relativo a Soule, che riguarda il presunto uso improprio di fondi destinati alla Federazione spagnola presieduta da Angel Maria Villar dal 1988 al 2018.

La Vanguardia scrive:

“Il presidente della Laliga, Javier Tebas, ha inviato all’ufficio del pubblico ministero un documento sul caso relativo ai pagamenti a José María Enríquez Negreira, indicando direttamente due ex presidenti del Barça, Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell, implicati in presunti reati di amministrazione sleale e appropriazione indebita, basandosi su un documento scritto a mano da un ex direttore deceduto. Nella sua lettera, Tebas ha direttamente collegato i nomi e i cognomi apparsi in quel documento ai due ex presidenti e da lì ha dedotto che potrebbero essere coinvolti in transazioni di immobili e movimenti in “istituzioni finanziarie e banche di investimento. Ma la famiglia del manager deceduto, Josep Contreras, ha chiarito la vera identità delle persone menzionate nel documento e che non hanno nulla a che fare con gli ex presidenti”.

E che, come detto sopra, si riferiscono a tutt’altro caso.

Tebas si è difeso su Twitter rispondendo a La Vanguardia:

«Il titolo di La Vanguardia è falso, non accusiamo nessuno»

e invita l’editore del quotidiano spagnolo, Conde Godç, a controllare meglio ciò che scrivono i suoi giornalisti, che in questo modo lo stanno calunniando.

El TITULAR de @LaVanguardia es FALSO, NO acusamos a nadie, la propia noticia lo corrobora al señalar lo que decía el escrito a fiscalia, ” ni el presente escrito supone ejercicio de acusación concreta contra nadie”

Sr. Conde Godó vigile más a sus PERIODISTAS que calumnian.🤥🤦 pic.twitter.com/FJ1URI1ECa — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 3, 2023

