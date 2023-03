Tebas: «La questione Negreira Barcellona è seria, il caso più grave del calcio spagnolo»

A Marca: «E’ il più grave problema di reputazione e integrità della competizione mai capitato. Sono certo che la Fifa interverrà»

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha rilasciato un’intervista a Marca dove ha parlato del caso Negreira che ha sconvolto il calcio spagnolo. Ormai da settimane Tebas continua a dire che il problema più grande è quello della reputazione del calcio spagnolo, macchiato profondamente in seguito allo scandalo. Queste le parole di Tebas:

«Il caso Negreira fa perdere il sonno, è il più grave problema di reputazione e integrità della competizione che ci sia mai capitato nella nostra del nostro calcio. Servono spiegazioni. La questione è molto seria, ma va distinta in due questioni: un conto è comprare gli arbitri, e io penso che non sia successo dato che non ci sono prove, un altro è pagare per influenzare le decisioni. La Fifa potrebbe intervenire? Su questo forse sarebbe meglio chiedere a qualcuno competente di diritto sportivo. La Fifa ha già sanzionato alcune squadre spagnole, è molto difficile che possa arrivare a togliere dei punti, deve essere un organo nazionale a farlo. Ma sono certo che la Fifa interverrà».

Non sa se il Barcellona potrà prendere parte alla prossima Champions League:

«L’Uefa? Parlo poco di questo. Però esistono delle regole e questa non è una cavolata. Non so se il Barcellona potrà partecipare alla prossima Champions, dipende da loro».

L’eliminazione del Psg in Champions gli ha provocato una risata:

«E perché dovrei piangere? L’eliminazione del Psg mi ha provocato una risata, non un sorriso. Il Psg è una macchina che bara mettendo benzina con le sponsorizzazioni, l’ho già detto molte volte ad Al Khelaifi».

