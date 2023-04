Bologna in vantaggio dopo pochi secondi. Il turnover di Pioli non sta funzionando (VIDEO)

Il Milan è in svantaggio contro il Bologna con il gol di Sansone dopo pochi secondi.

Dopo neanche un minuto di gioco, il Milan è passato in svantaggio contro il Bologna con la rete di Nicola Sansone, arrivata con un cross rasoterra di Posch in area, che era scappato via a Rebic.

Il Milan rischia in campionato e fa un turnover completo in vista della partita contro il Napoli di martedì, lasciando solamente il portiere Maignan tra i titolari. Ricordiamo, però, che anche la squadra di Spalletti stava segnando lo 0-1 mercoledì scorso dopo pochi secondi con un tiro di Kvaratskhelia, murato sulla linea da Krunic.

Con un Napoli senza Anguissa e Kim Min Jae, la squadra di Pioli tenterà martedì di mantenere il vantaggio con tutti i suoi uomini migliori.

