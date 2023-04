Spalletti: «Domani gioca Raspadori, Lobotka potrebbe riposare»

Spalletti e la formazione che affronterà il Verona: «Kim giocherà titolare. Kvara può cominciare dalla panchina, così come Osimhen»

Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia della partita di campionato di domani alle 18 al “Maradona” contro il Verona. Tanti i passaggi importanti, soprattutto inerenti alla formazione che affronterà gli scaligeri alla ricerca di una vittoria che possa avvicinare ancora di più lo Scudetto.

Osimhen torna tra i convocati

In prima pagina, ovviamente, le dichiarazioni su Osimhen:

«Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione con i medici questa mattina e la conseguenza naturale di tutto è convocarlo per domani. Farà parte della convocazione, ma poi l’obiettivo è arrivare meglio possibile al Milan, ma sarà in panchina».

una convocazione che risulta importante, in vista soprattutto del ritorno del quarto di finale di Champions League in programma martedì sera contro il Milan.

Spalletti: «La partita di domani è doppiamente importante»

Il tecnico toscano è rimasto vago, al contrario sulla possibile formazione che si vedrà domani:

«Chiunque giochi domani lo deve fare sapendo di essere protagonista di una delle partite più importante, poi qualcosa si cambia. Non so cosa sia ragionato o meno, non 10 giocatori».

Nonostante tutto, però, alcuni indizi su qualche giocatore presente dall’inizio Spalletti li ha dati:

«Per esempio Kim vogliamo farlo partire perché non gioca martedì. Qualcuno deve recuperare, lo stress fisico e mentale è troppo vicino, qualcuno però rimane. Kvaratskhelia può darsi che inizi dalla panchina e poi può darsi che si possa usare per fargli fare un minutaggio ridotto, oppure no, sono tutte valutazioni. Raspadori giocherà come centravanti. Di Lorenzo e Lobotka stanno bene tutti e due. Penso che se devo pensare più a uno a cui far recuperare minutaggio è più Lobotka che Di Lorenzo, ma anche l’altro meriterebbe di tirare un po’ il fiato».

Perciò azzardare una probabile formazione sembra tutto sommato possibile: essendo squalificati in Champions, è certo che Kim e Anguissa faranno parte dell’undici titolare di campionato, mentre Di Lorenzo e Lobotka hanno la possibilità di rifiatare. Raspadori sarà titolare al centro dell’attacco, mentre Osimhen partirà dalla panchina con però grandi possibilità di vederlo a partita in corso.

