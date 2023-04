Barone: «Sarà una gara sentita, all’andata ci sono stati cori razzisti contro Commisso»

A Dazn: «Italiano? Ha rinnovato in estate, non è un tema aperto. È un uomo che lavora tanto, una persona per bene e attenta ai dettagli»

A pochi minuti dalla sfida contro l’Atalanta, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato alcune dichiarazioni di Dazn. Barone ha parlato del momento della Fiorentina.

“Siamo in un buon periodo, dove bisogna giocare bene tutte le partite. Soprattutto serve adrenalina, oggi è una partita molto delicata. Bisogna stare attenti a ogni dettaglio. Sarà molto sentita, è una gara che nell’ultima occasione ha visto il nostro presidente ricevere dei cori di razzismo. Non deve succedere in qualsiasi posto d’Italia e del mondo, perché il razzismo non va bene. Abbiamo commesso qualche errore da quando siamo arrivati, ma abbiamo anche programmato molto. Sulla squadra, su Italiano, abbiamo creduto in tutti e ci troviamo in questo periodo che è molto bello. Abbiamo perso parecchi punti, ci siamo abituati alle tre competizioni e ne è venuto fuori tutto ciò. Ma bisogna stare attenti perché basta un episodio a far cambiare tutto”.

Barone sul futuro di Italiano:

“Bisogna rispettare i contratti. Vincenzo sta molto bene qui, siamo super contenti. Non ci pensiamo neanche, ha rinnovato in estate e non è un tema aperto. Non c’è altro da dire. È un uomo che lavora tanto, rimane sui suoi principi, una persona per bene e attenta ai dettagli. Gli piace dominare la gara e fare la partita, questo è ciò che voglio raccontare di lui al mio nipotino, che voglio venga al nuovo Franchi. Ma bisogna capire diverse cose dal Comune”.

Su Cabral:

“Arthur è sbocciato, l’abbiamo preso l’anno scorso con una bella cifra, ci abbiamo creduto e ci auguriamo continui a giocare per la squadra”.

ilnapolista © riproduzione riservata