Tensione in casa Fiorentina: Barone ed un tifoso discutono dopo il pareggio con l’Empoli (Video)

«Lasciate fare il calcio a chi lo sa fare, fai fare il calcio a chi lo capisce!».

Momenti di grande tensione in casa Fiorentina, la squadra è reduce da un periodo veramente negativo in campionato mentre la situazione in Conference League è positiva. Al termine della partita contro l’Empoli si sono registrati momenti di grande tensione tra il direttore generale Joe Barone e un tifoso della Fiorentina, poco soddisfatto del rendimento della squadra e dell’ultima prestazione. Il battibecco tra i due è stato filmato ed è diventato virale sui social. Il fatto lascia intendere come gli animi a Firenze siano abbastanza tesi ed il periodo negativo della squadra certamente non aiuta.

«Che guardi male, io non ti ho offeso. Mi segui anche su Instagram cosa vuoi da me», le parole del tifoso della Fiorentina rivolgendosi a Joe Barone. Poi il faccia a faccia con il dirigente viola molto nervoso: «ma chi ti segue, io sono Barone, ma quale schifo, ma vattene a casa». Poi la voce di un’altra persona: «lasciate fare il calcio a chi lo sa fare, fai fare il calcio a chi lo capisce!».

Le motivazioni dietro la contestazione sarebbe che, secondo i tifosi, la rosa non sembra abbastanza competitiva per tutte le competizioni e rischia di concludere la stagione senza grosse soddisfazioni. Solo la competizione europea potrebbe limitare i danni, senza dimenticare la Coppa Italia.

⚡️Lo scontro fuori dallo stadio tra Barone e il tifoso della Fiorentina 🤬 pic.twitter.com/gqmfPgEmat — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) February 19, 2023

In campionato, la situazione è delicata. In Serie A non vince da sei giornate e la zona rossa non è così lontana. I viola occupano la 14esima posizione e la permanenza in massima categoria non è ancora scontata. In 23 partite ha conquistato appena 25 punti e nell’ultima partita è arrivato solo un pareggio contro l’Empoli, in rimonta e con un gol nel finale.

