Abodi: «Moggi non mi ha dato nessuna chiavetta»

A Radio Anch’io: «altrimenti lo avrei detto forte e chiaro, informando immediatamente l’autorità competente. Tifo violento? Bisogna partire dalla scuola»

Andrea Abodi, ministro dello Sport, è intervenuto a Rai Radio 1, durante la trasmissione “Radio Anch’io”. Il ministro ha smentito l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi che, prima ai microfoni di Report, poi sulle pagine di Libero, aveva ribadito di aver consegnato una chiavetta usb con oltre 170mila intercettazioni sullo scandalo Calciopoli: Abodi ha chiarito:

«Io non ho ricevuto nessuna chiavetta, altrimenti lo avrei detto forte e chiaro, informando immediatamente l’autorità competente». Secondo quando raccontato da Moggi, tale chiavetta sarebbe stata inviata anche al numero uno del Coni Malagò e al presidente della Figc Gravina.

Abodi ha poi affrontato anche altri temi, come il tifo violento e il razzismo negli stadi:

«La speranza è di portare avanti l’opera del ministro Piantedosi, con interventi tempestivi delle forze dell’ordine e contributo dei club con i filmati delle telecamere. Chi si macchia di questi gesti non è un tifoso da un teppista. Bisogna partire dalla scuola perché la violenza trova origine innanzitutto nella mancanza di cultura».

Infine sugli stadi italiani in previsione di Euro2032 e sulle Olimpiadi:

«Gli Europei 2032 sono una grande possibilità. Dovremmo semplificare la costituzione del comitato interministeriali. Giochi Olimpici? Il presidente del Cio Bach è quotidianamente aggiornato. Con lui (arriverà in Italia in settimana, ndr) parleremo di geopolitica e attualità di guerra. Atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi 2024? Non dimentichiamoci che lo sport resta un corridoio diplomatico».

