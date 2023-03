Uefa, bilancio in rosso per il 2022/23: preventivato un passivo di 89 milioni

Nonostante i ricavi derivanti dalle competizioni internazionali e dal calcio femminile di circa 4,5 milioni di euro, il bilancio sarà ancora in rosso.

È tempo di bilanci alla Uefa. Quello relativo alla stagione sportiva 2022/23 verrà approvato nelle prossime settimane e, secondo le indiscrezioni rivelate da Calcio & Finanza, potrebbe chiudersi nuovamente in rosso.

Scrive il portale di informazione sportiva:

“Nei conti preventivi per la annata in corso, la Uefa prevede ancora un bilancio in rosso, in crescita però a 89 milioni di euro, nonostante l’aumento dei ricavi oltre quota 4,5 miliardi di euro.”

Il fatturato segna infatti delle consistenti entrate grazie al nuovo ciclo di competizioni per squadre nazionali e grazie anche alla crescita del calcio femminile. Da lì i ricavi di 4,5 miliardi di euro. Poi c’è la voce “diritti tv” che continua a essere parte importante e consistente del bilancio. La voce incide infatti per l’84% sul bilancio.

La Uefa ha spiegato che il maggior numero di partite ha portato dei benefici consistenti al fatturato:

“In questa stagione sono in programma le partite dei gironi e le finali della UEFA Nations League, le qualificazioni europee e alcune amichevoli. L’aumento preventivato per le competizioni per club è di circa 73 milioni di euro, per un totale di quasi 3,7 miliardi di euro.”

Nel fatturato però, oltre ai ricavi, trovano spazio anche le voci di spesa, soprattutto quelle “amministrative”. Insieme agli investimenti, queste spese segnano un passivo di 82,3 milioni di euro, in crescita di 13,5 milioni rispetto alla stagione precedente.

Le spese relative a comitati, panel, licenze per club e fair play finanziario sono preventivate a 95,7 milioni. Ciò significa che circa il 2% delle entrate va a pagare queste ultime spese.

A queste, si dovrebbero aggiungere anche gli stipendi, come quello di Ceferin che negli anni è progressivamente aumentato. Il presidente dell’organo di governo del calcio europeo ha incassato un compenso lordo di 2.700.000 franchi svizzeri (2,7 milioni di euro al cambio attuale), senza l’aggiunta di bonus nella stagione 2021/22. La cifra è in aumento di circa 140mila franchi svizzeri rispetto alla stagione precedente.

Infine, facendo bene le somme, la Uefa dovrebbe approvare un bilancio in negativo di circa 89 milioni, un passivo maggiore rispetto al 2021/2022.

