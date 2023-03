Tuchel: «Il Chelsea mi ha licenziato con una riunione di 3 minuti alle 8 del mattino, è stato uno shock»

«Fa ancora male. All’improvviso non facevo più parte di questo gruppo, un gruppo che sembrava una famiglia»

In conferenza stampa, il nuovo allenatore del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha risposto ad alcune domande sul suo addio al Chelsea. Tuchel ha detto che ancora soffre per come sono andate le cose: la sua esperienza al Chelsea si è conclusa dopo un brutale incontro di tre minuti.

«È stato uno shock. L’ho saputo quando sono andato al centro di allenamento: abbiamo avuto un incontro insolito e molto breve. Erano le 8 del mattino, o giù di lì, ed è durato dai tre ai cinque minuti. Non ero dell’umore giusto per parlare più a lungo. La decisione era stata presa e, onestamente, è stato uno shock per tutti. Sentivamo di poter fare grandi cose e volevamo rimanere più a lungo».

A Tuchel è stato chiesto quanto ci abbia messo a riprendersi. Ha confessato che non si è ripreso ancora dall’esonero.

«In un certo senso fa ancora male, non sono ancora in grado di vedere le persone dello staff. Amo questo lavoro, ho una passione per questo. Abbiamo costruito un legame straordinario date le circostanze. Abbiamo iniziato lì durante il Covid, durante la Brexit, poi è arrivato il cambio di proprietà. Eravamo un gruppo forte, forte. All’improvviso non facevo più parte di questo gruppo, un gruppo che sembrava una famiglia».

Ha ricevuto messaggi dai giocatori, dopo la partenza? Tuchel risponde:

«Sì, e ho ancora un buon legame con i giocatori. Ci mandiamo ancora messaggi, molti messaggi. Ho trovato molti amici al centro di allenamento del Chelsea. Questo non finirà a causa di un nuovo lavoro. Sarà difficile tenersi in contatto e vedersi, ma le amicizie rimarranno».

Tuchel ha parlato del Bayern. Si è detto ottimista del potenziale della squadra.

«La settimana che ho trascorso qui è stata molto impegnativa, ma non c’è posto più divertente nel calcio di uno spogliatoio. C’è così tanto amore lì dentro, così tanto spirito e così tanta gioia. Questo è quello che mi è mancato di più del Chelsea. Adesso sono qui. Ho trovato una nuova sfida. Sono felice di essere in un grande club molto ambizioso, si sente subito l’energia e lo spirito di tutti i reparti qui. Possiamo sviluppare un enorme potere insieme. Sono professionisti, persone amichevoli e mi danno molta gioia ed energia».

