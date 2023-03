Southgate: «Ci sono pochissimi inglesi in Premier, chiamerò calciatori dalla Serie D»

Oggi, riporta la Bbc, circa il 32% dei giocatori che giocano in Premier sono convocabili per la Nazionale

«Presto sceglierò giocatori del campionato di Serie D». Questa è la frase preoccupante del Ct dell’Inghilterra Gareth Southgate, dopo l’annuncio della sua lista per le prime due partite di qualificazione a Euro 2024 contro l’Italia (23 marzo) e contro l’Ucraina (26 marzo).

A supporto delle parole del Ct Southgate, dal 2016 c’è stato un significativo calo di giocatori inglesi in Premier League, e continua ad aumentare. Oggi, riporta la BBC , circa il 32% dei giocatori che giocano nella Premier League inglese sono eleggibili per la selezione:

«Il grafico parla chiaro, il calcio inglese non sta progredendo. Solo il 32% dei giocatori è inglese rispetto al 35% quando sono subentrato io, o al 38% negli anni precedenti».

Nell’ultima finestra di mercato record dove sono stati spesi 923 milioni di euro l’80% dei giocatori ingaggiati da squadre inglesi sono stranieri.

«Oggi abbiamo quattro terzini sinistri inglesi in Premier League, quindi dobbiamo iniziare a cercare altrove», ha spiegato.

In questa stagione di Champions League, l’Inghilterra è la sesta nazione per minuti giocati da giocatori eleggibili per la nazionale. La classifica è dominata dalla Francia , davanti a Germania, Spagna, Portogallo e Brasile:

«Al momento, su queste cifre siamo molto indietro rispetto a Francia e Spagna. È interessante vedere che il Brasile ora ha tanti giocatori che giocano in Champions e sono più degli inglesi».

ilnapolista © riproduzione riservata