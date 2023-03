Sky sottolinea l’entusiasmo di Spalletti a fine gara, «ha esultato con tutti i suoi calciatori»

Dopo la vittoria contro l’Atalanta in studio si è commentato anche la furia di Osimhen che non ha accettato la sostituzione all’84esimo

Dopo la vittoria contro l’Atalanta il Napoli si porta a +18 punti momentanei sulla seconda in classifica. Negli studi di Sky si commenta la vittoria del Napoli con Paolo Condò sorpreso per il coinvolgimento di Spalletti a fine gara nei festeggiamenti

«Credo che la sconfitta con la Lazio non aveva lasciato dubbi, però è chiaro che la sequenza Lazio-Atalanta portava un peso su questa partita che è stata vinta bene con serietà e determinazione e che ci ha fatto vedere 3 cose. La prima il gol di Kavra in cui ho rivisto Roberto Baggio e non è dire poco. Poi ho visto un Osimhen furibondo per la sostituzione all’84esimo e questo ti comunica la voglia e poi ho visto Spalletti protagonista nel dopo partita quando è andato ad uno ad uno dai suoi giocatori e ha riservato a ciascuno di loro un’esultanza»

ilnapolista © riproduzione riservata