Serie A, si lavora ad anticipare le gare di Napoli, Milan e Inter a venerdì 7 aprile 

Le tre italiane hanno chiesto una modifica del calendario per gli impegni di Champions. La Lega ne parlerà con le tv e i club interessati

La Lega Serie A sta valutando di anticipare i match di Napoli, Milan e Inter previsti per sabato 8 aprile al giorno precedente, venerdì 7. Le tre italiane impegnante nei quarti di finale di Champions League hanno avanzato una richiesta in tal senso alla Lega subito dopo il sorteggio. Sono in corso colloqui per capire la fattibilità dello spostamento, come riporta la Gazzetta. L’annuncio arriverà martedì con gli orari aggiornati, che saranno posizionati in orari diversi.

Le partite in questione sono Lecce-Napoli, Milan-Empoli e Salernitana-Inter. Inizialmente erano in programma, come detto, l’8 aprile: il Napoli alle 12.30, l’Inter alle 14.30 e il Milan alle 16.30, nella giornata spezzatino che precede la domenica di Pasqua. Ora gli orari saranno cambiati e ci potrebbero essere le partite in 3 slot diversi. Al momento non si hanno notizie certe su quali saranno gli orari, ma la Gazzetta scrive:

“Salernitana-Inter alle 17, Lecce-Napoli alle ore 19 e Milan-Empoli alle 21. È questa l’ipotesi sulla quale stanno lavorando in via Rosellini. Non è ancora una certezza, ma un’ipotesi concreta di lavoro. In questi giorni la Lega porterà avanti il dialogo con le tv e con tutte le società interessate, ma, essendo un evento eccezionale, c’è la volontà di mettere le nostre squadre in corsa in Champions nelle migliori condizioni possibili rispettando naturalmente tutte le altre formazioni coinvolte in campionato e le rispettive tifoserie”.

Stessa sorte potrebbe toccare alle partite di Serie A legate al ritorno dei quarti dove si affronteranno: Napoli-Verona e Bologna-Milan. Ancora incerta la decisione dell’Inter visto che gioca di mercoledì.

