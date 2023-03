Sarri: «Lotito non ci ha mai dato come obiettivo la Champions, ci ha detto solo ‘proviamoci’»

A Dazn: «La storia della Champions è stata un po’ esagerata. Noi ci stiamo provando ma ci sono molte squadre più attrezzate di noi».

Dopo la vittoria sulla Roma nel derby capitolino, ai microfoni di Dazn l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri. Dopo undici anni la Lazio ha vinto sia il derby di andata che quello di ritorno.

Una partita di pazienza ma è difficile non partire dalle emozioni.

«Il derby è una partita molto particolare, vincerla dà grandi soddisfazioni e dà grandi soddisfazioni a tutto il popolo laziale».

Si può dire che è una buona stagione?

«Per ora stiamo facendo bene ci sono ancora due mesi e mezzo da giocare, bisogna continuare su questo livello».

Sta entrando nella storia della Lazio? Sarri:

«Paragonarsi a Maestrelli mi sembra eccessivo, vorrei entrare nel cuore dei laziali continuando a fare risultato».

«Zaccagni e Casale sono due giocatori forti, che hanno fatto da gennaio ad oggi giocando ogni tre giorni, se possono staccare qualche giorno mi fa piacere, possono allenarsi, mi fa piacere facciano un po’ di pausa, gli farà sicuramente bene. I cambi di applicazione e attenzione quest’anno sono venuti fuori soprattutto in Europa, in campionato la continuità sembriamo di averla trovata».

Su Romagnoli convocato anche in Nazionale.

«Non penso sia merito mio, penso sia nato per giocare come gioco io e per difendere come difendo io, ha un inserimento velocissimo, è tatticamente molto evoluto, ha continuità, giocando così secondo me ne ha tratto giovamento perché gioca in base alle sue caratteristiche».

Le parole di Mourinho vi hanno infastiditi? Sarri:

«Non so neanche cosa abbia detto, non mi metto a leggere queste cose. Alla vigilia abbiamo visto molti filmati della Roma di situazioni di gioco e di extragioco».

Sarri su Provedel:

«Provedel dopo pranzo era sfebbrato e si è messo a disposizione».

Cosa succede ora alla stagione della Lazio? Sarri:

«Bisogna provare fino in fondo a dare il nostro 100%, la storia della Champions è stata un po’ esagerata. Lotito ci ha sempre detto: “ragazzi proviamoci”, almeno a noi non lo ha dato come obiettivo infallibile. Noi ci stiamo provando ma ci sono molte squadre molto più attrezzate di noi».

ilnapolista © riproduzione riservata