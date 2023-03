Roma in emergenza: 30 punti di sutura alla testa per Pellegrini, frattura al polso per Belotti

Per il centrocampista sono le conseguenze del colpo alla testa che lo ha costretto ad uscire contro la Real Sociedad. Anche il Gallo si è fatto male ieri

Grande spavento per il capitano della Roma Lorenzo Pellegrin. Il capitano della Roma ha passato la notte nella clinica Villa Stuart dopo il colpo alla testa che lo aveva costretto ad uscire contro la Real Sociedad. Pellegrini aveva due ferite molto profonde sul lato destro della fronte, una verticale e una orizzontale che hanno richiesto trenta punti sutura. Il giocatore è stato dimesso in tarda mattinata e dovrà sottoporsi lunedì a nuovi accertamenti dopo che fortunatamente Tac e risonanza magnetica hanno dato esito negativo. Pellegrini salterà i prossimi impegni della Roma contro il Sassuolo e rischia anche di non giocare il ritorno di Europa League a San Sebastián.

Anche l’attaccante Andrea Belotti ha rimediato una frattura al polso durante Roma-Real Sociedad. Il Gallo ha effettuato in mattinata gli esami strumentali che hanno confermato la frattura. Emergenza in attacco per José Mourinho: contro il Sassuolo potrebbe non esserci il classe ’93. Il tecnico portoghese spera di averlo a disposizione in panchina con un tutore, ma le condizioni saranno valutate nelle prossime ore. L’attaccante in questa stagione in Serie A ha preso parte a 21 gare di cui ben 18 da subentrato. Contro il Sassuolo la Roma potrebbe decidere di schierare uno tra El Shaarawy e Solbakken per sostituire Pellegrini mentre la punta centrale sarà sicuramente Abraham.

